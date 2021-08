https://it.sputniknews.com/20210807/bonus-rottamazione-per-le-vecchie-tv-dal-23-agosto-parte-la-richiesta-degli-incentivi-12425779.html

Il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e così dal 23 agosto si potrà richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.Per richiedere il bonus rottamazione non ci sono limiti di Isee e questo incentivo si può cumulare con il vecchio ancora in vigore.Le stime della rottamazione e i tempiSecondo gli ultimi dati in Italia ci sono più di 15 milioni di televisori da rottamare nei prossimi 15 mesi.Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le date scadenzate in cui la nuova tecnologia diventerà operativa.La Rai trasmetterà nove dei suoi canali solo nel nuovo standard (l'Mpeg-4), tra cui Rai 4, Rai 5, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Sport, Rai Gulp, Rai YoYo.Metà ottobre sarà la data di inizio migrazione anche per Mediaser e le altre tv private.Si passa posi alla fase tra novembre e dicembre 2021 quando le tv locali e nazionali vedranno le frequenze trasferite per lasciare posto al 5G. Questo comporterà la risintonizzazione delle frequenze.Il decreto ha inoltre disposto l'introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1 gennaio 2023.

