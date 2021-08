Birra, quest'anno riprendono i consumi in Italia dopo l'arduo 2020

https://it.sputniknews.com/20210807/birra-questanno-riprendono-i-consumi-in-italia-dopo-larduo-2020-12421135.html

Il settore di produzione della birra che nel 2020 ha subito danni ingenti a causa della pandemia recupera le proprie posizioni. Secondo il rapporto della Coldiretti, i consumi nel primo trimestre del 2021 sono in crescita del 18,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra l'altro, un contributo significativo è stato procurato dal successo della birra artigianale Made in Italy.E' un passo avanti notevole per il settore che nel ha subito un calo del fatturato pari al 35% nel 2020, accumulato per via di misure adottate per far fronte alla pandemia in corso, tra cui lockdown, chiusura di ristoranti, pizzerie, pub e agriturismi, anche se, secondo un'analisi Coldiretti, nel 2021 si prevede un ripresa grazie alla ripartenza delle attività di ristorazione e ai mesi estivi.La birra artigianale che conta circa 550.000.000 di litri prodotti ogni anno - spiega l'associazione - è stata uno dei motori principali che ha spinto la ripresa."Per un consumo diventato negli anni sempre più raffinato e consapevole con specialità altamente distintive e varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino, dalla birra senza glutine al riso Carnaroli del Piemonte a quella con la zucca, dalla birra con le arance di Sicilia a quella con le scorze di bergamotto, da quella alla ciliegia a quella con le fragole, da quella al miele di erica alla birra con le prugne e non mancano neppure la birra aromatizzata al pane e quella al grano saraceno", scrive la Coldiretti, osservando che frequentemente sono prodotti creati da giovani, più attivi nel settore con profonde innovazioni.Appaiono anche nuovi professionisti come il “sommelier delle birra” che possiede una serie di competenze specifiche, tra cui saper interpretare le caratteristiche principali della bevande, nonché suggerire gli abbinamenti ideali con primi piatti, carne o pesce e anche con i dolci.Proprio per sostenere la produzione della birra Made in Italy è stato promosso dalla Coldiretti il Consorzio Birra Italiana che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la lavorazione artigianale creando un rapporto più solido tra i produttori di birra ed i coltivatori di orzo, luppolo e altre materie prime complementari.

