Attacco hacker nel gruppo Ermenegildo Zegna, l'azienda sta lavorando per risolvere situazione

La realtà imprenditoriale Ermenegildo Zelda, nota a livello internazionale nel settore dell'abbigliamento, ha ricevuto un attacco hacker nella giornata di ieri quando un alert intrusione è scattato all'interno dei sistemi dell'azienda, appena sbarcata su Wall Street."Zegna è recentemente venuta a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici. Non appena la società ha appreso l’accaduto, ha prontamente avviato un’indagine forense, condotta da esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete. L’azienda ha informato le autorità competenti" si legge nel comunicato stampa dell'azienda.Il problema relativo all'attacco è stato risolto e secondo le dichiarazioni rilasciate da Gildo Zegna, ceo dell'azienda, a Il Corriere della Sera il gruppo non ha ceduto a ricatti e si è subito attivato per proteggere i dati relativi a consumatori e investitori."L’indagine è tuttora in corso e vogliamo rassicurare i nostri clienti e partner commerciali che i nostri team stanno lavorando intensamente, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per risolvere la situazione. La nostra priorità principale è garantire la continuità operativa in un ambiente sicuro e protetto" conclude la nota dell'azienda.

