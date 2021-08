https://it.sputniknews.com/20210807/afghanistan-talebani-sfilano-a-bordo-degli-humvee-americani-a-zaranj---video-12419125.html

Afghanistan, talebani sfilano a bordo degli Humvee americani a Zaranj - Video

Afghanistan, talebani sfilano a bordo degli Humvee americani a Zaranj - Video

La capitale della provincia di Nimroz è caduta nella giornata di ieri. 07.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-07T13:20+0200

2021-08-07T13:20+0200

2021-08-07T13:20+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/9555996_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2580251c012c02a9dac5944aa2909db.jpg

Gruppi di guerriglieri talebani* sono stati catturati in delle sequenze filmate che li mostrano a bordo di veicoli Humvee di fabbricazione statunitense dopo la conquista della città di Zaranj, la capitale della provincia sudoccidentale di Nimroz, in Afghanistan.Nei video condivisi sui social media, si vedono gli insorti sfilare negli Humvee catturati, con le bandiere del gruppo terroristico installate sul tetto dei veicoli militari.I filmati sono stati pubblicati dopo che ieri la polizia locale aveva dichiarato che i talebani hanno preso il controllo dell'aeroporto di Zaranj e dell'edificio dell'amministrazione provinciale. La città è il primo capoluogo di provincia afghano che il gruppo terroristico è riuscito a catturare dal 2016.Nelle scorse ore l'ambasciatore afghano alle Nazioni Unite Ghulam Isaczai ha affermato che Kabul si aspetta che il Consiglio di sicurezza dell'ONU agisca immediatamente per scoraggiare ulteriori violazioni dei diritti umani commesse dai talebani nel paese.Il funzionario ha poi aggiunto che il governo afghano è "assolutamente fiducioso" che l'esercito del Paese "sarà in grado di resistere alla pressione" dei talebani.La situazione in AfghanistanIn Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.Nel 2020, i funzionari di Washington e i talebani hanno firmato a Doha il primo, in 18 anni di guerra, accordo di pace. Il documento prevede il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan entro 14 mesi e l'avvio di un dialogo con le forze afghane, dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri. Tuttavia, per ora tali negoziati non stanno avendo successo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210807/afghanistan-forze-di-sicurezza-eliminano-il-governatore-ombra-dei-talebani-a-nimroz-12417478.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan