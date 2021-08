https://it.sputniknews.com/20210807/afghanistan-raid-usa-con-i-b-52-per-frenare-lavanzata-dei-talebani-12424465.html

Afghanistan: raid USA con i B-52 per frenare l'avanzata dei talebani

Gli USA hanno inviato in Afghanistan bombardieri B-52 per la lotta contro i militanti del movimento radicale Talebani*, riporta il giornale britannico The... 07.08.2021

mondo

difesa

Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli aerei sono partiti per l'Afghanistan dalla base aerea americana di Al Udeid, in Qatar, non è stato reso noto il numero dei velivoli impiegati nell'operazione. I B-52 effettuano attacchi contro obiettivi dei militanti nelle province di Kandahar, Herat, Lashkar Gah e Helmand. Nei bombardamenti sono coinvolti anche gli aerei AC-130 Spectre, noto come "cannoniera volante", scrive il quotidiano.Il portavoce del ministero della Difesa afghano Fawad Aman ha comunicato che un gruppo di aerei B-52 ha effettuato un attacco contro le postazioni dei talebani a Shebergan.I Talebani conquistano nuovi territoriCome riferito dai media afghani, lo scorso venerdì i talebani sono riusciti a conquistare la città di Zaranj, il centro amministrativo della provincia sudoccidentale di Nimruz. È stato il primo capoluogo di provincia in Afghanistan occupato dai talebani dal 2016. Oggi è stato confermato che la provincia Jowzjan, con il capoluogo Sheberghan, è passata sotto controllo dei talebani.La situazione in AfghanistanIn Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.Nel 2020, i funzionari di Washington e i talebani hanno firmato a Doha il primo, in 18 anni di guerra, accordo di pace. Il documento prevede il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan entro 14 mesi e l'avvio di un dialogo con le forze afghane, dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri. Tuttavia, per ora tali negoziati non stanno avendo successo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

