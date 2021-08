https://it.sputniknews.com/20210807/afghanistan-forze-di-sicurezza-eliminano-il-governatore-ombra-dei-talebani-a-nimroz-12417478.html

Afghanistan, forze di sicurezza eliminano il 'governatore ombra' dei talebani a Nimroz

La notizia, tuttavia, è stata finora smentita dai portavoci del movimento talebano. 07.08.2021, Sputnik Italia

L'esercito afghano ha annunciato di aver eliminato Abid Mawlavi, considerato il "governatore ombra" dei talebani* nella provincia di Nimroz, nel sud-ovest del PaeseSecondo quanto riportato dal 215° Corpo dell'esercito afghano su Twitter, Mawlavi sarebbe morto in un'operazione dell'aviazione insieme ad altri 275 terroristi.A sua volta, il rappresentante dei talebani, Qari Yusuf Ahmadi, ha negato l'autenticità di queste informazioni ai media.Venerdì è stato reso noto che i talebani hanno conquistato la città di Zaranj, capitale della provincia di Nimroz.La situazione in AfghanistanIn Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.Nel 2020, i funzionari di Washington e i talebani hanno firmato a Doha il primo, in 18 anni di guerra, accordo di pace. Il documento prevede il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan entro 14 mesi e l'avvio di un dialogo con le forze afghane, dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri. Tuttavia, per ora tali negoziati non stanno avendo successo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

