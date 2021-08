https://it.sputniknews.com/20210807/-morta-mamma-ebe-la-santona-di-carpineta-colpita-da-un-tumore-12425452.html

È morta “Mamma Ebe”, la Santona di Carpineta colpita da un tumore

Era nota per aver guidato la controversa congregazione “Pia Unione di Gesù Misericordioso” ed era stata al centro di guai giudiziari. 07.08.2021, Sputnik Italia

All’età di 88 anni, stroncata da un tumore, si è spenta a Rimini “Mamma Ebe”, all’anagrafe Gigliola Giorgini, protagonista di cronache giudiziarie e nota anche come la “Santona di Carpineta” per il suo ruolo alla guida della congregazione “Pia Unione di Gesù Misericordioso”, attraverso la quale prometteva guarigioni e miracoli.Nata nel bolognese, a Pian del Voglio, nel 1933, aveva creato il gruppo di adepti e riceveva coloro che confidavano nelle presunte capacità guaritrici con tecniche che prevedevano preghiera, farmaci e placebo.La lunga fila di guai giudiziariMamma Ebe, proprio per il suo ruolo di Santona, era finita alla sbarra per la prima volta negli anni Ottanta.Di nuovo a gennaio del 2002, Giorgini era stata arrestata insieme al marito nella villa di Carpineta, dove riceveva coloro che volevano farsi curare, in un blitz di polizia e guardia di Finanza.Mamma Ebe era stata arrestata insieme a oltre una ventina di persone per associazione per delinquere e esercizio abusivo e continuato della professione sanitaria, falso ideologico in ricette e truffa continuata in concorso ai danni di ente pubblico.Nonostante le condanne, la sua attività era proseguita con una rete complessa creata dai suoi adepti per far continuare le guarigioni. Queste accuse hanno portato a due processi, uno andato in prescrizione e uno concluso con una condanna a otto anni e mezzo di carcere. Nel 2017 la presunta guaritrice era stata trasferita ai domiciliari per scontare la condanna definitiva.

