USA, la CNN licenzia tre dipendenti entrati in sede senza vaccino

"La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica di tolleranza zero a riguardo. Bisogna essere vaccinati per entrare in ufficio. E bisogna essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non si entra in sede", si spiega nella nota firmata dall'AD dell'azienda Jeff Zucker.