Una ricetta virale

L'intelligence statunitense ha messo le mani sui dati del progetto genetico dei campioni di virus studiati presso l'Istituto di virologia di Wuhan. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T15:34+0200

Le agenzie, stando a quanto riportato dalla Cnn, che cita fonti anonime ma a conoscenza della questione, stanno al momento studiando le informazioni per determinare se i dati possano aiutare a fare chiarezza sulle origini del Covid.Gli 007 statunitensi potrebbero dunque aver fatto uso dei laboratori nazionali del Dipartimento dell'Energia e dei loro supercomputer per elaborare i dati in questione.Secondo quanto riferito, le agenzie di intelligence hanno dovuto affrontare diversi problemi nell'interpretazione delle informazioni, quali ad esempio la necessità di ingaggiare scienziati governativi dotati delle autorizzazioni di sicurezza appropriate e che conoscessero il cinese mandarino.

