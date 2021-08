https://it.sputniknews.com/20210806/troppo-caro-messi-scaricato-dal-barcellona-per-le-regole-di-fair-play-finanziario-della-liga-12406339.html

Troppo caro: Messi scaricato dal Barcellona per le regole di ‘fair play finanziario’ della Liga

Troppo caro: Messi scaricato dal Barcellona per le regole di ‘fair play finanziario’ della Liga

Il Barcellona non è in grado di rinnovare il contratto del campione argentino per via delle nuove restrizioni finanziarie imposte al club catalano dalla Liga. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T12:11+0200

2021-08-06T12:11+0200

2021-08-06T12:11+0200

mondo

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/12160217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_208544dd2acfa2d0acab28c92cfc9a66.jpg

Secondo Diario Sport, Lionel Messi sarebbe "emotivamente distrutto" a causa del mancato rinnovamento del contratto da parte del Barcellona.Il talento argentino era arrivato in città giovedì per incontrare i compagni e partecipare all'allenamento di venerdì, sicuro che il Barça avrebbe rinnovato il suo contratto, scaduto in estate.Secondo quanto riferito, l'attaccante aveva accettato una detrazione del 50% dallo stipendio del suo precedente contratto (500 milioni di euro in quattro anni) per rientrare nei limiti delle normative spagnole sul fair play finanziario.Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha tuttavia improvvisamente annunciato che, nonostante l'accordo raggiunto con il giocatore, il contratto non poteva essere comunque firmato a causa di "ostacoli finanziari e strutturali".Si ritiene che adesso, Messi, dopo 20 stagioni passate al Barça (praticamente tutta la sua carriera, trattandosi di un classe 1987), sia impegnato in trattative con il PSG.In totale, Messi, durante la sua carriera, ha aiutato il club a vincere 10 titoli della Liga, 7 vittorie in Copa del Rey e quattro trofei della UEFA Champions League.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, calcio