Tokyo, 4 accoltellati nella metropolitana: fermato il responsabile

06.08.2021

2021-08-06T16:05+0200

2021-08-06T16:05+0200

2021-08-06T16:14+0200

Almeno quattro persone sono rimaste ferite su un treno della metropolitana di Tokyo questo venerdì, dopo essere state accoltellate da un uomo.Secondo quanto riferito, il sospetto è stato preso in custodia dalle forze di polizia.L'attacco è avvenuto su una linea della ferrovia elettrica Odakyu venerdì sera nel sobborgo sud-occidentale di Setagaya, a Tokyo.Una delle vittime è stata gravemente ferita dopo essere stata accoltellata più volte e le sue condizioni sono al momento criticoLa dinamica dei fattiStando a quanto riferito, l'aggressore sarebbe andato su tutte le furie per un qualche motivo ancora sconosciuto, e avrebbe aggredito alcuni dei passeggeri presenti sul treno.Immediatamente dopo l'incidente, qualcuno dei presenti ha tirato il freno di emergenza, causando il blocco del treno, che si è fermato nella sezione di tunnel compresa tra due stazioni,A questo punto il sospetto che è saltato giù e si è dato alla fuga a piedi, lasciando dietro di sé sia la sua arma che il telefono cellulare.Resta ancora sconosciuto l'esatto motivo che possa aver portato l'uomo a dare in escandescenza.

