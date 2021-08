https://it.sputniknews.com/20210806/tokyo-2020-nono-oro-per-litalia-luigi-busa-campione-nel-karate-kumite-12409797.html

Tokyo 2020, nono oro per l'Italia: Luigi Busà campione nel Karate Kumite

Il "Gorilla d'Avola" Luigi Busà vince la finale della categoria 75kg.

Luigi Busà è il nuovo campione olimpico di karate, specialità kumite, 75 chilogrammi.Nonostante non partisse con i favori del pronostico, l'atleta nativo di Avola ha superato l'azero Rafael Aghayev, cinque volte campione del mondo, con il punteggio di 1-0.Quella conquistata da Busà a Tokyo è una vittoria di valore incommensurabile per la spedizione azzurra, dal momento che si tratta della trentasettesima medaglia conquistata dall'Italia in una singola edizione delle Olimpiadi, un record assoluto.Il record precedente, di 36 medaglie, era stato raggiunto in occasione di due rassegne olimpiche: Los Angeles 1932 e Roma 1960.

