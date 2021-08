https://it.sputniknews.com/20210806/tokyo-2020-atletica-italia-oro-nella-4x100-maschile-12411066.html

La nazionale italiana conquista il quinto oro nell'atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Impeccabili nei cambi, gli azzurri hanno portato a casa un risultato storico, trascinati dal campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs e da uno straordinario recupero di Filippo Tortu in ultima frazione.La staffetta azzurra ha corso in 37''50 (nuovo record nazionale, che migliora il 37''95 stabilito ieri nella semifinale).Argento alla Gran Bretagna con il tempo di 37''51 e bronzo al Canada in 37''70.Per l'Italia è un risultato storico: mai prima d'ora aveva conquistato una medaglia olimpica nella staffetta veloce dell'atletica leggera.Tokyo 2020: giornata da recordLa data del 6 agosto passerà alla storia dello sport italiano. Alle Olimpiadi di Tokyo l'Italia ha conquistato 3 ori: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Luigi Busà nel Karate Kumite e la staffetta 4x100. In totale salgono a 38 le medaglie dell'Italia a Tokyo 2020: il bottino più ricco mai conquistato ad un'Olimpiade.

