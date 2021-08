https://it.sputniknews.com/20210806/salvini-sul-green-pass-sono-soddisfatto-era-importante-non-rovinare-le-ferie-agli-italiani-12403533.html

Salvini: "Sul green pass sono soddisfatto, era importante non rovinare le ferie agli italiani"

Salvini: “Sul green pass sono soddisfatto, era importante non rovinare le ferie agli italiani”

Il leader della Lega rivendica miglioramenti del testo sia sull'area turismo che sulla scuola, ma chiede che i tamponi diventino gratuiti.

Matteo Salvini si dice “soddisfatto” del compromesso raggiunto sul nuovo decreto green pass che entrerà in vigore da settembre. Il leader della Lega rivendica che il suo partito è riuscito a “togliere un bel po’ di problemi a milioni di italiani” e, soprattutto, a salvare le ferie.Parlando al Corriere della Sera, Salvini sottolinea i punti su cui la Lega si è spesa e ha ottenuto risultati: pasti in bar e ristoranti degli hotel senza green pass, tamponi per gli ospiti e meno complicazioni per chi viaggerà sui mezzi ad agosto.L’obiettivo, comunque, è raggiunto: “Per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani”.La scuola torna in presenza e senza obbligo vaccinaleSul fronte scuola, dove ieri il Cdm ha sancito l’obbligo del green pass per i docenti, pena la sospensione, Salvini dice di aver ottenuto quello che chiedeva.Per il leader leghista, quindi, “rispetto al caos che si prospettava, andiamo decisamente meglio” anche se “non è ancora passato il principio della gratuità del tampone. So che il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su questo sarebbe pronto”.Il futuro di Draghi e il ColleUn accenno poi Salvini lo fa alla fine del mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle prospettive che si aprono.“Sulla carta, noi il candidato al Quirinale l’abbiamo già. Ho sentito Silvio Berlusconi questa mattina e l’ho sentito in grande forma”, dice al Corsera.“Il peccato è che qualche ministro non sfrutti fino in fondo il peso e la straordinaria autorevolezza di Draghi. Mi riferisco ai temi dell’immigrazione: io questa sera vedrò a cena l’ambasciatore tunisino, mentre il ministro (dell’Interno) mi pare che dorma”, aggiunge con una frecciata alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sul tema migranti.

