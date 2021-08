https://it.sputniknews.com/20210806/russia-uomo-butta-nei-rifiuti-cane-che-aveva-morso-sua-moglie-ora-rischia-tre-anni-di-carcere-12411909.html

Russia, uomo butta nei rifiuti cane che aveva morso sua moglie: ora rischia tre anni di carcere

Russia, uomo butta nei rifiuti cane che aveva morso sua moglie: ora rischia tre anni di carcere

La polizia russa ha avviato un procedimento penale nei confronti di un residente della città di Togliatti, nella regione di Samara, che ha aggredito... 06.08.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine hanno comunicato che in precedenza, sui social network, erano apparse segnalazioni di un'aggressione da parte di un uomo ai danni di un cane che non gli apparteneva. Gli inquirenti hanno stabilito l'identità dell'individuo raffigurato nel post, che è stato portato in questura per essere interrogato. L'uomo ha raccontato che mentre stava portando a spasso il proprio cane, in compagnia dei suo famigliari, un altro cane, apparentemente smarrito, si è avvicinato a loro. Così, la famiglia ha deciso di portare questo animale nel loro appartamento.Il sospetto ha dichiarato che nell'appartamento il cane ha morso sua moglie ad un dito, al che l'uomo ha reagito in maniera violenta: ha picchiato l'animale con una spranga di metallo e poi l'ha messo nel tubo che porta al collettore dei rifiuti.I vicini che hanno assistito all'episodio hanno portato il cane ferito alla clinica veterinaria, dove quest'ultimo ha ricevuto assistenza medica. Il proprietario dell'animale ferito, a sua volta, si è rivolto alla polizia con la richiesta di portare alla giustizia l'uomo che ha maltrattato il suo cane.L'uomo risulta essere processato per maltrattamento di animali. Le leggi russe prevedono una pena di fino a tre anni di carcere per questo reato. Il sospetto si è dichiarato pienamente colpevole.

