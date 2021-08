https://it.sputniknews.com/20210806/parla-il-dipendente-della-regione-lazio-sono-io-la-porta-usata-dagli-hacker-sono-spaventato-12404951.html

Parla il dipendente della Regione Lazio: “Sono io la porta usata dagli hacker, sono spaventato”

Parla il dipendente della Regione Lazio: “Sono io la porta usata dagli hacker, sono spaventato”

E si difende negando di aver venduto le password o di aver, in qualche modo, messo a rischio volontariamente il sistema di prenotazione dei vaccini regionale... 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T11:52+0200

2021-08-06T11:52+0200

2021-08-06T11:52+0200

attacco hacker

regione lazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/525/41/5254138_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_6629ac0fb1a7032bb53d24353462f113.jpg

Si sente isolato, emarginato, non è stato interrogato da nessuno e ancora non riesce a capire come sia stato possibile che attraverso di lui gli hacker abbiano preso in ostaggio la rete informatica della Regione Lazio e bloccato il portale di prenotazione dei vaccini anti-Covid.Il 61enne Nicola B. è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha raccontato la sua verità e l`incredulità rispetto a quanto accaduto in questi giorni.Si dice “preoccupato, spaventato” e denuncia che nessuno, né il governatore Nicola Zingaretti, né il suo capo ufficio lo hanno chiamato.Il dipendente aggiunge: "Un tecnico del Ced lunedì è entrato, ha smontato il computer e l’ha portato via. Da quel momento il buio. E io non riesco ancora a capire come sia potuto succedere. E perché proprio a me”.Le ipotesi dietro l’attaccoIl dipendente regionale cerca di ricostruire quanto accaduto, ma nega che lui o suo figlio possano aver visitato siti porno attraverso cui sia stato organizzato il cyber attacco.“È pazzesco, mio figlio poi la notte dell’intrusione, tra sabato e domenica se ho capito bene, era addirittura al mare, perciò figuratevi. E poi lui non conosce le mie password”.Nicola B. prova a capire come gli hacker abbiano potuto approfittare dei suoi accessi, magari a causa del lavoro in smart working a orari strani, dalle 3.00 di notte, oppure per via della rete di casa, che “è più fragile di quella aziendale”.E poi ripercorre le ultime ore prima del caos: “Di sicuro sabato 31 luglio di notte dormivo e domenica primo agosto ho lavorato da casa nel pomeriggio e ricordo che non avevo neppure il computer in carica, poi intorno alle 19.30 ho chiuso tutte le piattaforme e ho spento".Poi, il lunedì, "mi hanno chiamato dalla Regione: hanno bucato il suo account, spenga subito il computer. Così è iniziato l’incubo”.

https://it.sputniknews.com/20210804/hacker-contro-la-regione-lazio-indagano-anche-fbi-ed-europol-12385356.html

regione lazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

attacco hacker, regione lazio