Mistero a Brindisi: militare trovato morto per colpo di arma da fuoco a bordo della nave "Staffetta"

Attualmente sono in corso degli accertamenti per definire le dinamiche dell'accaduto. Accanto al corpo senza vita del militare è stata trovata una pistola. 06.08.2021, Sputnik Italia

Questa mattina, alla base navale di Brindisi, dove era ormeggiata la nave "Staffetta" della Marina Militare, è stato trovato il corpo senza vita del ventenne graduato di 2a classe Giuseppe Gelsomino, lo riferisce l'agenzia Ansa.In seguito all'intervento del personale del 118 e ad un primo esame è stato rilevato che il militare è morto per un colpo di arma da fuoco. Accanto al cadavere del giovane è stata ritrovata una pistola, non in dotazione al militare.Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha espresso il più sentito cordoglio a nome di tutta la Forza Armata ai familiari, che sono stati avvisati dell`accaduto. Il militare era un volontario in ferma prefissata di un anno. La salma è attualmente a disposizione del pm di turno della Procura di Brindisi.La Nave StaffettaLa nave "Staffetta" è una dei 4 pattugliatori che costituiscono la classe Esploratore, insieme a "Esploratore", "Sentinella" e "Vedetta".L’Unità Navale ha operato prevalentemente nell’ambito della Multinational Force and Observers (forza ONU costituita nel 25 aprile 1982), sotto il Comando del Decimo Gruppo Navale Costiero.La nave "Staffetta" rientra periodicamente in Italia per effettuare una sosta di lavori e manutenzione.

