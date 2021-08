https://it.sputniknews.com/20210806/libano-hezbollah-rivendica-il-lancio-di-missili-contro-israele-12410646.html

Libano, Hezbollah rivendica il lancio di missili contro Israele

Il movimento sciita libanese Hezbollah ha dichiarato di aver sparato decine di razzi contro le postazioni delle forze israeliane nella zona delle fattorie di... 06.08.2021, Sputnik Italia

Il movimento fa notare che l'attacco missilistico è stato effettuato nella serata di giovedì, in risposta alle incursioni aeree degli israeliani nelle aree di Al-Jarmaq e Al-Shawakir. In complesso sono state lanciate diverse decine di razzi da 122 mm di calibro.L'esercito israeliano, a sua volta, afferma di aver condotto incursioni aree in risposta ai lanci missilistici dal territorio libanese.Nella giornata di oggi è stato riferito che al nord di Israele, per la seconda volta in questa settimana, sono state attivate le sirene di allarme. Dal territorio libanese sono stati lanciati oltre dieci missili, la maggior parte dei quali sono stati intercettati.

franco296 Gli indisponenti suprematisti, falsi, maligni e mortiferi meritano una lezione. Hanno superato tutte le linee rosse possibili. 1

giovanni Che dire....gli hezbollah meritano un applauso,sono gli unici che ci mettono sempre la faccia e il culo in contrapposizione delle criminali angherie costanti su larga scala fatte da Israele ...mi riferisco alle uccisioni di militanti dell esercito iraniano,alle incursione aeree degli F35 israeliani con lanci di missili nel territorio siriano costantemente e regolarmente fatto...Per non parlare delle finanziazioni al terrorismo islamista,alle false propagande mirate scatenanti guerre e destabilizzazioni territoriali dell intera area mediorientale 1

