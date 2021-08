https://it.sputniknews.com/20210806/latina-lotta-del-leghista-durigon-il-parco-torni-a-chiamarsi-mussolini-12408665.html

Latina, lotta del leghista Durigon: "Il parco torni a chiamarsi Mussolini"

Latina, lotta del leghista Durigon: "Il parco torni a chiamarsi Mussolini"

Il sottosegretario all'economia Claudio Durigon torna sulla vicenda del parco centrale del capoluogo pontino, richiedendo che quest'ultimo venga nuovamente... 06.08.2021, Sputnik Italia

Il parco centrale di Latina, una volta intitolato ad Arnaldo Mussolini, ma poi rimosso nel 1943 e rimesso con una forzatura negli anni ’90 dal sindaco repubblichino Ajmone Finestra, è stato poi dedicato recentemente ai magistrati Borsellino e Falcone.Questa decisione, presa dal sindaco Coletta, non è stata ben ricevuta dalla destra che ha iniziato una lotta per far intitolare nuovamente il parco al fratello del Duce."Facciamo un po' di pubblicità. Questa è la storia di Latina, che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro parco, che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato, su questo ci siamo e vogliamo andare avanti" ha dichiarato Durigon durante l'intervento a Latina dove era presente anche il leader della Lega Matteo Salvini.Latina, come altre città italiane, tornerà al voto ad ottobre e la destra punta sul presentare un buon candidato per passare oltre all'amministrazione attuale che, a detta del deputato terracinese Francesco Zicchieri, "ha toccato il fondo con l'attuale amministrazione, quella del civico Damiano Coletta".

