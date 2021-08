https://it.sputniknews.com/20210806/ladispoli-si-tuffa-in-mare-per-salvare-i-figli-in-difficolta-morto-64enne-12410944.html

Ladispoli, si tuffa in mare per salvare i figli in difficoltà: morto 64enne

La vittima soffriva di problemi cardiaci e potrebbe essere stata vittima di un malore. 06.08.2021, Sputnik Italia

È accaduto giovedì pomeriggio, quando Massimo Armeni, 64enne, romano, originario di Castel di Leva, si è tuffato in mare nel tentativo di salvare i suoi figli, di 6 e 8 anni, che si trovavano in difficoltà a causa delle onde.L'uomo, dopo essere riuscito a mettere in salvo i due bambini, si è però accasciato, esanime, in prossimità della riva di una spiaggia libera di Ladispoli, in provincia di Roma.Nulla da fare per Armeni, che i soccorritori del 118 non sono riusciti a rianimare, nonostante l'intervento tempestivo.Buone notizie invece per i due bambini, che sono stati trasportati in eliambulanza presso il Gemelli di Roma in codice rosso, ma sono stati dichiarati fuori pericolo.Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto; in particolare, resta da appurare se Armeni, che aveva problemi cardiaci, sia deceduto a causa di un malore o per annegamento.Sulla tragedia stanno indagando la polizia municipale e la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola.

raus jUEde Immagino che gli altri frequentatori della spiaggia siano rimasti a guardare e a fare foto. E poi, anche se spiaggia libera, il comune deve organizzare il servizio dei bagnini. 0

