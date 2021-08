https://it.sputniknews.com/20210806/la-cina-promette-contromisure-alla-massiccia-vendita-di-armi-statunitensi-a-taiwan-12403126.html

La Cina promette "contromisure" alla massiccia vendita di armi statunitensi a Taiwan

La Cina promette "contromisure" alla massiccia vendita di armi statunitensi a Taiwan

Il preaccordo tra Washington e Taipei prevede la vendita di sistemi di armamento per un valore complessivo pari a $ 750 milioni. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T09:46+0200

2021-08-06T09:46+0200

2021-08-06T09:48+0200

mondo

cina

usa

taiwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/155/21/1552134_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_be0c8c674c3a90f66b87a51f7dcbda7a.jpg

Il giorno dopo l`annuncio dell`amministrazione Biden dell`approvazione di un nuovo grande accordo per la vendita di armi a Taiwan, il governo cinese ha condannato la mossa di Washington e ha promesso "contromisure" in risposta ad essa.Pechino sostiene che l'accordo sia "contrario al diritto internazionale e ai principi di base nelle relazioni internazionali", e che violi "il principio di una Cina unica e le disposizioni dei tre comunicati congiunti Cina-USA, in particolare il comunicato del 17 agosto".Pechino ha quindi aggiunto che "la Cina adotterà, in maniera risoluta, delle contromisure legittime e necessarie alla luce dello sviluppo della situazione".Il nuovo accordo tra USA e TaiwanMercoledì, l'Agenzia per la logistica della difesa degli Stati Uniti ha annunciato che il Dipartimento di Stato ha approvato la potenziale vendita di $ 750 milioni in sistemi d'armamento a Taiwan, inclusi quaranta sistemi di artiglieria semoventi M109A6 Paladin.Superficialmente simili a un carro armato, i Paladin hanno enormi cannoni da 155 millimetri che possono sparare proiettili fino a quasi 50 km di distanza.L'accordo dovrà comunque essere approvato anche dal Congresso, che in genere entra in atto solo dopo l`approvazione di un accordo da parte del Dipartimento di Stato. L'accordo sarà il primo di questo genere sotto l'amministrazione Biden.Lo status di TaiwanLa Cina considera Taiwan come una provincia in rivolta e, nei tre comunicati congiunti emessi da Stati Uniti e Cina tra il 1972 e il 1982 come parte della normalizzazione dei loro legami, gli Stati Uniti hanno aderito alla posizione di Pechino.Il governo di Taipei, formalmente chiamato Repubblica di Cina, è tutto ciò che rimane del governo repubblicano dopo la vittoria comunista del 1949 nella guerra civile cinese. Entrambe le parti affermano di essere l'unico rappresentante legittimo del popolo cinese.

https://it.sputniknews.com/20210708/taiwan-chiede-agli-usa-di-non-alimentare-incomprensioni-dopo-la-rimozione-del-tweet-con-la-bandiera-12064877.html

Riccardo COME SEMPRE. PROVOCAZIONI INTROMISSIONE NEGLI AFFARI INTERNI DI STATI SOVRANI. È FILM GIA VISTO. CONSIGLIO ALLA CINA DI FARE ACCORDI E VENDERE ARMAMENTI A CUBA,IRAN E VENEZUELA. VEDREMO LA REAZIONE DI QUESTI GUERRAFONDAI E DESTABILIZZATORI DI PACE E SICUREZZA NAZIONALE DEL MONDO. MERITEREBBERO UNA BELLA LEZIONE CON TUTTO IL MALE CHE HANNO FATTO AGLI ALTRI DA QUEL LONTANO 1917 IN QUEI"10 GIORNI CHE SCONVOLSERO IL mondo"da cui tutto e PARTITO TRA CUI (HITLER MUSSOLINI FRANCO E LA II GUERRA MONDIALE) 0

1

cina

usa

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cina, usa, taiwan