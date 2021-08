https://it.sputniknews.com/20210806/israele-segnalati-lanci-di-razzi-dal-libano--12405985.html

Israele, segnalati lanci di razzi dal Libano: fuoco di risposta da parte dell'IDF

Nella mattinata odierna, diversi razzi sono stati lanciati dal Libano in direzione del territorio dello stato di Israele. 06.08.2021, Sputnik Italia

Le sirene di allarme hanno suonato questa mattina nel nord di Israele, con una raffica di razzi che è stata lanciata dal territorio libanese. Lo riferisce Reuters, citando fonti dell'esercito israeliano.Secondo i media israeliani, alcuni dei razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome.Al momento non sono stati segnalati eventuali danni a cose o persone in seguito agli attacchi missilistici.In risposta, l'IDF ha iniziato a bombardare il Libano meridionale, secondo quanto riferito dalle forze armate israeliane.In precedenza, il primo ministro Naftali Bennett aveva avvertito che Israele "non permetterà a nessuno di danneggiare la sua sovranità e sicurezza", affermando che le persone che cercano di danneggiare Israele pagheranno "un prezzo doloroso".Israele e Libano hanno una lunga storia di relazioni tese, compreso un grave conflitto nel 2006, quando l'IDF e il gruppo militante sciita Hezbollah con sede in Libano si sono scontrati in una guerra di 34 giorni.Da allora le due parti sono arrivate diverse volte allo scontro, con l'aeronautica israeliana che ha colpito obiettivi di Hezbollah e i militanti che hanno lanciato attacchi missilistici in risposta.

