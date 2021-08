https://it.sputniknews.com/20210806/in-giappone-nuovo-record-crescita-incidenza-covid-19-12408994.html

In Giappone nuovo record di crescita incidenza COVID-19

In Giappone nuovo record di crescita incidenza COVID-19

L'aumento dell'incidenza del COVID-19 in Giappone ha registrato un nuovo massimo: nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 15.645 casi di contagio... 06.08.2021, Sputnik Italia

A Tokyo, dove si stanno svolgendo i Giochi Olimpici, sono stati accertati 4.515 casi di contagio nelle ultime 24 ore. L'aumento dell'incidenza settimanale nella capitale ammonta al 152,7%: quattro pazienti sono deceduti, 141 pazienti sono in condizioni gravi.Molte infezioni si sono verificati nelle prefetture di Osaka (1.310), Kanagawa (2.082) e Saitama (1.220). Inoltre, nella giornata di oggi, il numero di contagi da coronavirus in Giappone ha superato la soglia del milione di casi: dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati accertati 1.002.805 casi.Attualmente, fino al 31 agosto, lo stato di emergenza è in vigore a Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa e Osaka. a Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Shiga, Aichi, Kumamoto sono state introdotte misure restrittive più lievi fino al 31 agosto.

