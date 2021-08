https://it.sputniknews.com/20210806/immunologo-svedese-non-da-escludere-terza-quarta-quinta-dose-o-anche-oltre-contro-il-covid-12405817.html

Immunologo svedese: “Non da escludere terza, quarta, quinta dose o anche oltre, contro il Covid”

Mentre il governo svedese sta preparando vaccini di richiamo contro il Covid per fascia di popolazione, compresi i gruppi a rischio, il ricercatore immunologo... 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T15:04+0200

Secondo il professore del Karolinska Institute e presidente del consiglio di amministrazione della società di vaccini SVF Matti Sällberg, "non è affatto improbabile ritrovarsi in una situazione in cui si dovranno somministrare inoculi di richiamo ricorrenti".Secondo lo specialista, l'annuncio della terza dose da parte dell'Agenzia svedese per la sanità pubblica, già questo autunno per i gruppi a rischio, compresi gli anziani e le persone con un sistema immunitario compromesso, non sarebbe stata affatto una sorpresa."Ce lo aspettavamo. Sappiamo che il virus non scomparirà e l'Agenzia svedese per la sanità pubblica aveva già segnalato una terza dose per i gruppi a rischio", ha detto Matti Sällberg, definendo tali preparativi "estremamente ragionevoli".Per Sällberg, "non è affatto improbabile che si possa finire in una situazione in cui si debba ricorrere a richiami ricorrenti".Attualmente esistono solo studi molto limitati sull'effetto di una dose di richiamo. Ma gli studi esistenti indicano ancora una risposta immunitaria più forte, secondo Sällberg, senza alcuna indicazione di un aumento del rischio di effetti collaterali.Matti Sällberg è il fondatore e presidente del consiglio di amministrazione della società di vaccini Svenska Vaccinfabriken (SVF).Al momento, non è chiaro quanto sarà consistente la dose di ‘ricarica’ e quando verrà somministrata. Ciò dipenderà, tra le altre cose, dai nuovi ceppi virali e dalla protezione dei vaccini nel tempo, ha affermato l'Agenzia svedese per la sanità pubblica in un comunicato stampa."La valutazione è che non è possibile sradicare il virus, e quindi il lavoro di vaccinazione dovrebbe essere a lungo termine e focalizzato sulla riduzione di malattie gravi e morte", ha affermato l'epidemiologo di stato Anders Tegnell.

