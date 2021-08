https://it.sputniknews.com/20210806/il-presidente-dei-rettori-resta-sul-green-pass-per-gli-universitari-una-scelta-coraggiosa-12403319.html

Il presidente dei rettori Resta: “Sul green pass per gli universitari una scelta coraggiosa”

La decisione del governo non lede il diritto allo studio, perché la formazione sarà garantita anche a distanza per chi non ha la certificazione. 06.08.2021, Sputnik Italia

Dopo l’approvazione all’unanimità del nuovo decreto green pass che impone l’obbligo della certificazione per docenti e studenti universitari, il primo a dichiararsi soddisfatto è il presidente della Conferenza dei rettori italiani (Crui), Ferruccio Resta che sul Corriere della Sera ringrazia il governo Draghi per la scelta fatta.Secondo il numero uno della Crui grazie a questo decreto si recupera il valore dell’università in presenza: “Abbiamo già sacrificato tre semestri e non possiamo permettercene altri per la crescita dei nostri studenti”.A settembre il via con app e controlliIl decreto sul green pass approvato ieri prevede che da settembre gli studenti universitari frequentino con la certificazione.Per attuare le verifiche necessarie, Resta spiega che saranno create “delle app con sistemi di autocertificazione, oppure metteremo in atto verifiche spot. Ma abbiamo grande fiducia nella responsabilità di studenti e studentesse”.Inoltre, nel corso della pandemia “sono cresciute le richieste di supporto psicologico, un trend che era già iniziato ma che si è consolidato. Anche questo è un indicatore di cui bisogna tenere conto, sono i cosiddetti segnali deboli che però ci fanno capire che questa è una generazione fragile, e il Covid ha accelerato certi disagi”.

