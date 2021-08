https://it.sputniknews.com/20210806/green-pass-per-i-docenti-sileri-ad-ora-nessun-obbligo-per-altre-categorie-12413801.html

Green pass per i docenti, Sileri: ad ora nessun obbligo per altre categorie

06.08.2021

2021-08-06T20:49+0200

Durante la sua visita all’hub vaccinale del PalaGiannelli di Siena in occasione della vaccinazione di squadra dell’Acn Siena, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha risposto ai giornalisti su un possibile obbligo di Green Pass per altre categorie dopo quelle dei docenti."Al momento no ma dobbiamo tenere nel cassetto tutte le possibilità. Tutto dipenderà da quella che sarà la circolazione del virus, dall'insorgere di eventuali altre varianti che al momento non ci sono e dal livello di vaccinazione che raggiungerà la popolazione" ha dichiarato Sileri come riferito da Ansa.Per il momento rimane quindi solo l'obbligo di presentazione del Green Pass per i docenti, insieme agli studenti universitari."Non corriamo troppo avanti. Al momento le cose stanno andando bene" ha concluso Sileri.

Andrea L' ITALIETTA, DOVE IL FASCISMO È NATO, EMANA SEMPRE PIÙ IL SUO INCONFONDIBILE FETORE. 2

schardif Un altro da aggiungere all'elenco dei collaborazionisti per Norimberga 1

