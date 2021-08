https://it.sputniknews.com/20210806/green-pass-iniziano-i-controlli-nei-musei-vaticani--12412805.html

Green pass ai Musei Vaticani: controlli e code, ma i visitatori la prendono bene

Da questa mattina i Musei Vaticani hanno iniziato a controllare i Green pass dei visitatori per consentire alle persone in possesso del certificato verde... 06.08.2021, Sputnik Italia

A partire da oggi, 6 agosto, l’accesso ai Musei Vaticani è consentito solo ai visitatori in possesso del Green Pass. I dipendenti impegnati ad effettuare i controlli possono chiedere anche il documento d’identità per accertarsi della validità della certificazione. Il video mostra una fila di turisti all’entrata dei Musei Vaticani che aspettano di passare il controllo del certificato. Nonostante il gran numero di visitatori, i dipendenti riescono ad effettuare tutti i controlli in maniera rapida. Da oggi sul tutto il territorio nazionale il Green Pass è un requisito necessario per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri, piscine e altri luoghi della cultura e dell’intrattenimento. Da settembre è previsto l'obbligo della certificazione sanitaria per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.

Irina Derefko Ecco, il deep state, ha raggiunto ciò che voleva. Bravi idioti!!! 0

volpeneldeserto La scienza può progredire solo in un’atmosfera di libertà di parola.” Albert Einstein 0

