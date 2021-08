https://it.sputniknews.com/20210806/green-pass-bassetti-obbligo-ai-docenti-sono-molto-soddisfatto-12408209.html

Green pass, Bassetti: "Obbligo ai docenti? Sono molto soddisfatto"

Green pass, Bassetti: "Obbligo ai docenti? Sono molto soddisfatto"

L'esperto ha tuttavia lamentato l'eccessivo immobilismo dell'esecutivo sulla scuola in previsione dell'inizio del nuovo anno scolastico. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T13:42+0200

2021-08-06T13:42+0200

2021-08-06T13:42+0200

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

"Obbligo di Green pass ai docenti? Sono molto soddisfatto. Come si dice, meglio tardi che mai". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che ai microfoni di Adnkronos Salute ha commentato le ultime novità introdotte con il nuovo decreto COVID di ieri.Secondo l'esperto, ottenere un buon livello di copertura per l'inizio del nuovo anno scolastico sarebbe possibile, se tutti i soggetti interessati si vaccinassero in questo periodo estivo.Il nuovo decreto sul green passIeri sera il Cdm ha dato il via libera al nuovo decreto sul green pass che entra in vigore da settembre.Il testo prevede l'obbligo della certificazione sanitaria per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.Intanto, a partire da oggi, è entrato in vigore il decreto di luglio che prevede il green pass per ristoranti al chiuso, palestre, piscine e musei.

franco296 Ricercare una qualche logica ispirata a questioni sanitarie non ha neppure più senso, visto che le macroscopiche contraddizioni insite nel provvedimento ci dicono chiaramente che non si tratta di un provvedimento di carattere sanitario ma politico. 1

franco296 Che si fotta questo transumano, malefico e borioso puntello del regime!! 0

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia