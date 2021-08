https://it.sputniknews.com/20210806/governo-gestori-dei-ristoranti-tenuti-a-controllare-i-pass-con-lapp-verificac19-12409906.html

Governo, gestori dei ristoranti tenuti a controllare i Pass con l'app VerificaC19

Da oggi 6 agosto scatta l'obbligo di Green Pass per coloro che vorranno frequentare musei, entrare in ristoranti al chiuso, accedere a piscine e palestre. Con... 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T16:14+0200

italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

L'app VerificaC19 è stata creata dal Governo per evitare la diffusione di certificati Covid falsi e può essere utilizzata da tutti scaricandola semplicemente da App Store o Play Store.Oltre che per ricevimenti, feste per cerimonie civili e religiose, spostamenti in entrata e in uscita da territori classificati come "zona rossa" o "zona arancione", da oggi, 6 agosto, l'app sarà utilizzabile anche dai gestori di attività che richiedono il Green Pass per entrare, quali ristoranti al chiuso, piscine e palestre.VerificaC19 è stata realizzata grazie al supporto tecnologico di SOGEI, con il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l'emergenza COVID19.Per utilizzarla basterà inquadrare il QR Code della certificazione presentata e l'app sarà in grado di verificarne la validità.L'app riduce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. Di fatto, a tutela della privacy dei cittadini, i dati personali del titolare della certificazione non vengono memorizzati dall'app VerificaC19.

raus jUEde La prossima mossa sarà dare a ristoratori e baristi il Taser. 1

Mg Mg VERGIGNA DI ESSERE ITALIANO PER CERTI PEZZI HI MERDA! 0

2

2021

Notiziario

