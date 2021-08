https://it.sputniknews.com/20210806/germania-teneva-in-giardino-un-panzer-v-panther-arrestato-84enne-12410324.html

Germania, teneva in giardino un Panzer V Panther: arrestato 84enne

Il carro armato dovrà ora essere donato ad un museo o ad un collezionista privato entro un periodo massimo di due anni. 06.08.2021, Sputnik Italia

Un pensionato tedesco di 84 anni è stato condannato per il possesso di armi ed equipaggiamento bellico, tra cui un carro armato Panther che teneva nel suo giardino di casa.Stando a quanto riportato dai media tedeschi, l'uomo aveva in casa un vero e proprio arsenale di armi naziste, un tempo in dotazione alla Wehrmacht, le forze armate tedesche, senza essere munito di alcun permesso.Tra queste, per l'appunto anche il temibile carro armato Panzer V Panther, ancora parzialmente funzionante, e che il pensionato utilizzava come spazzaneve nel corso dei mesi invernali, oltre ad un cannone antiaereo Flak-88.Per questo suo hobby, l'uomo sarà ora costretto a pagare una multa della bellezza di 250.000 euro, che è comunque meno rispetto al massimo previsto per questo tipo di reati, cioè 500.000 euro.La condanna prevede infine che il carro armato e il cannone anti-aereo vengano donati entro due anni ad un museo o ad un collezionista privato.Il Panzer V PantherIl Panther fu ideato dagli ingegneri della germania nazista a partire dal 1941, per essere poi impiegato nel periodo tra il 1943 e il 1945.Sebbene fu prodotto in un numero di modelli abbastanza limitato, rispetto ai più obsoleti Panzer III e Panzer IV, fu impiegato in alcuni degli scenari più significativi della Seconda guerra mondiale, tra cui la battaglia di Kursk e la battaglia delle Ardenne.

germania

mondo, germania