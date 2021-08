https://it.sputniknews.com/20210806/finlandia-via-libera-alle-vaccinazioni-per-gli-adolescenti-e-al-green-pass-12403854.html

Finlandia: via libera alle vaccinazioni per gli adolescenti e al Green pass

Finlandia: via libera alle vaccinazioni per gli adolescenti e al Green pass

Il governo finlandese sta portando avanti i piani per introdurre un pass COVID e lanciare la vaccinazione per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni, dopo... 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T14:46+0200

2021-08-06T14:46+0200

2021-08-06T14:46+0200

mondo

finlandia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/219/47/2194768_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_61053c536b8dfe8ffb6fc9b642032dc2.jpg

Il primo ministro Sanna Marin, che è stata recentemente votata dai finlandesi come il migliore del XXI secolo per la sua gestione della pandemia, ha affermato che la vaccinazione dei giovani adolescenti inizierà già la prossima settimana.Nella medesima intervista, la Marin ha rivelato di aver dato il via libera all'introduzione dei passaporti COVID , l'equivalente del Green Pass per la FinlandiaProprio ieri, il ministro degli Affari economici Mika Lintilä ha riferito che il Parlamento ha raggiunto un accordo di larga maggioranza sull'introduzione del certificato, definendolo uno strumento importante per evitare restrizioni.Il COVID-19 in FinlandiaLa scorsa settimana ci sono stati 4.574 nuovi casi diagnosticati, rispetto ai 2.925 della settimana precedente. Solo nelle ultime 24 ore, in Finlandia sono stati confermati 752 nuovi contagi. La maggior parte di essi è stata provocata dal più contagioso ceppo Delta.Secondo i dati del Ministero degli affari sociali e della salute, i nuovi casi di COVID del paese deriverebbero in grande misura da incontri in bar, ristoranti e ad eventi privati.In virtù di tali considerazioni, il governo ha deciso di reintrodurre le restrizioni legate all'epidemia su bar e ristoranti, che entreranno in vigore domenica.Dall'inizio della pandemia, la Finlandia ha registrato circa 110.000 casi di coronavirus, con quasi 990 vittime.

https://it.sputniknews.com/20210802/anche-babbo-natale-in-un-centro-di-vaccinazione-anti-covid-in-finlandia-12351195.html

Mg Mg Fake news 0

1

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, finlandia, coronavirus nel mondo