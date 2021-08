https://it.sputniknews.com/20210806/draghi-sul-reddito-di-cittadinanza-condivido-in-pieno-il-concetto-alla-base-12407812.html

Draghi sul reddito di cittadinanza: “Condivido in pieno” il concetto alla base

Per il premier è “troppo presto” per dire se lo strumento verrà riformato ma il governo lavora per trasformarlo da forma di assistenza in politica attiva nel... 06.08.2021, Sputnik Italia

Il premier Mario Draghi ha detto la sua sul reddito di cittadinanza, il provvedimento-bandiera del Movimento 5 Stelle che non vuole sentire parlare di cancellazione. Draghi ha anche ammesso che “è troppo presto” per dire se il reddito di cittadinanza verrà riformato. Anche se è chiaro che nel governo si discute su come trasformarlo da misura assistenziale a politica attiva del lavoro.L’economia va bene ma vaccinateviIl premier è poi tornato su un appello già più volte fatto agli italiani per consentire all’economia di andare sempre meglio: "Si pensa che l'economia vada sempre meglio ma questo non deve farci dimenticare i problemi che restano in questa crescita molto elevata, l'occupazione, la sicurezza sul lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali, le aziende in crisi, e poi c'è l'agenda del Pnrr, la delega fisco, concorrenza, la lista è lunga e la conoscete anche voi", ha detto incontrando la stampa.La riforma futura e i cambiamenti già in attoIl reddito di cittadinanza, fortemente voluto e difeso dal M5S, è stato già rinforzato con quattro miliardi aggiuntivi fino al 2029 dall’ultima legge di bilancio. È stato aggiunto anche un ulteriore miliardo grazie al decreto Sostegni.In attesa della vera e propria riforma, su cui il M5S è pronto a discutere, ma salvando i cardini del provvedimento, il governo Draghi ha effettuato alcune modifiche:

Mg Mg MA E CHIARO FA PARTE DELLA TABELLA DI MARCIA , E UN ESPERIMENTO PER IL FUTURO , RESTARE A CASA E FARE DA CAVIE. 0

1

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Rachele Samo

