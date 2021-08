https://it.sputniknews.com/20210806/decreto-covid-green-pass-necessario-anche-su-navi-aerei-e-treni-a-lunga-percorrenza-12402924.html

Decreto Covid, Green pass necessario anche su navi, aerei e treni a lunga percorrenza

Aumentata anche la capienza massima sui trasporti a lunga percorrenza, che sale fino all'80% del totale. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T08:55+0200

2021-08-06T08:55+0200

2021-08-06T10:50+0200

italia

coronavirus in italia

L'utilizzo del Green pass sarà obbligatorio per quanto concerne navi, aerei e treni a lunga percorrenza.È questa l'ultima misura varata nella serata di ieri dal Consiglio dei ministri, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 di settembre, così da non intaccare il periodo estivo e dare la possibilità a tutti di adeguarsi alle nuove direttive.Come confermato dal ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, e dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, il nuovo obbligo sarà valido unicamente per i trasporti extraregionali, non comportando alcuna modifica per quanto riguarda i mezzi pubblici locali, quali autobus e metropolitane.Cosa cambia per il trasporto a lunga percorrenza e localeA partire dal prossimo 1 di settembre, tutti i passeggeri che intenderanno utilizzare mezzi di trasporto con destinazioni al di fuori dalla regione di partenza, vale a dire treni, aerei, navi e autobus a lunga percorrenza che attraversano più di due Regioni, dovranno essere muniti di green pass.Faranno eccezione, in questo senso, i traghetti sullo Stretto di Messina, che verranno assimilati al trasporto locale.Contestualmente, sono stati modificati anche i criteri di capienza massima nei mezzi a lunga percorrenza.Tale aumento, ha chiarito ancora il ministro Giovannini, è favorito proprio dall'utilizzo del nuovo certificato verde per accedere a questi mezzi di trasporto. Il nuovo decreto sul green passIeri sera il Cdm ha dato il via libera al nuovo decreto sul green pass che entra in vigore da settembre.Il testo prevede l'obbligo della certificazione sanitaria per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.Intanto, a partire da oggi, entra in vigore il decreto di luglio che prevede il green pass per ristoranti al chiuso, palestre, piscine e musei.

italia, coronavirus in italia