https://it.sputniknews.com/20210806/covid-le-nuove-regole-della-quarantena-per-i-vaccinati-12398766.html

Covid, le nuove regole della quarantena per i vaccinati

Covid, le nuove regole della quarantena per i vaccinati

I giorni di isolamento passano da dieci a sette, al termine dei quali sarà necessario effettuare un tampone molecolare, secondo le direttive del Cts. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T07:33+0200

2021-08-06T07:33+0200

2021-08-06T07:33+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10283023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac40dd598d90f7601907795975bfa93a.jpg

Quarantena ridotta ad una settimana anziché dieci giorni per le persone immunizzate con il vaccino contro il Covid-19. In caso di contatto con una persona positiva, chi è stato vaccinato dovrà comunque mettersi in isolamento fiduciario. Dal 6 agosto entra in vigore l'obbligo del certificato verde per l'accesso a musei, palestre, piscine, locali interni di bar e ristoranti, residenze sanitarie e centri per anziani, spostamento tra regioni di diverso colore.La controversa misura che limita gli spostamenti esclusivamente di chi non può certificare di essere immune o negativo al Covid-19, ha scatenato le piazze italiane, sollevando dubbi sul fondamento democratico del provvedimento.Tuttavia, mentre si lavora ad una possibile estensione sui mezzi di trasporto e per il personale scolastico, una circolare del ministero della Salute prevede il rilascio di un certificato di esenzione per chi è in ritardo o non può sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars--CoV-2. Il documento potrà essere rilasciato per ragioni mediche con validità fino al 30 settembre 2021.

Россия щедрая душа I vaccinati non rispettano la quarantena e vanno tranquillamente in giro infettando, ecco chi sono untori! 6

FRANCO In caso di contatto con una persona positiva, chi è stato vaccinato dovrà comunque mettersi in isolamento fiduciario.!!! in parole povere vaccinarsi non serve ad un cazzo???? 2

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia