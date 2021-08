https://it.sputniknews.com/20210806/covid-19-in-cile-al-via-vaccinazione-con-la-terza-dose-di-vaccino-per-gli-over-55-12402303.html

COVID-19 in Cile, al via vaccinazione con la terza dose di vaccino per gli over 55

I residenti del Cile che hanno compiuto i 55 anni, vaccinati con due dosi del vaccino Sinovac, a partire dal prossimo mercoledì potranno ricevere la terza dose... 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T07:37+0200

mondo

coronavirus

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384357_0:47:3076:1778_1920x0_80_0_0_bb9c9f2903fcc51f8c7d972f4f30df77.jpg

Il presidente cileno Sebastian Piñera ha annunciato la misura oggi mediante un post su Twitter. Il politico ha sottolineato che la terza dose creerà una protezione migliore contro la variante Delta.Secondo il calendario di vaccinazione pubblicato nel post, per la popolazione anziana le autorità del Paese hanno scelto il farmaco anglo-svedese AstraZeneca. I residenti di età superiore ai 16 anni affetti da malattie immunodebilitanti potranno ricevere la terza dose di richiamo del vaccino americano Pfizer.Nel Cile, paese con una popolazione di 19 milioni di persone, 13,3 milioni di persone hanno ricevuto una dose del vaccino anti-COVID e 12,2 milioni di persone risultano essere completamente vaccinate. Nell'ambito della campagna di vaccinazione nel Paese si applicano preparati AstraZeneca, Pfizer, CanSino e Janssen.Secondo i dati delle autorità del Paese, dall'inizio della pandemia nel Cile sono stati registrati oltre 1,6 milioni di casi di contagio, con 35.800 decessi.

2021

