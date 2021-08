https://it.sputniknews.com/20210806/australia-tensioni-durante-le-proteste-contro-il-nuovo-lockdown-a-melbourne-12408090.html

Australia: tensioni durante le proteste contro il nuovo lockdown a Melbourne

Giovedì centinaia di manifestanti sono scesi per le strade di Melbourne, Australia, per protestare contro il nuovo lockdown imposto dalle autorità in seguito... 06.08.2021, Sputnik Italia

Le autorità della seconda città australiana hanno deciso di imporre l'obbligo di autoisolamento in casa dopo la segnalazione di nuovi casi della variante Delta del Covid. È la sesta volta dall’inizio della pandemia che le autorità australiane applicano una misura simile nel tentativo di contenere la diffusione del virus. La decisione ha suscitato polemiche tra i cittadini, alcuni dei quali sono usciti in piazza per protestare contro le nuove misure restrittive. I manifestanti si sono incontrati sui gradini della stazione di Flinders Street poco prima dell'inizio del provvedimento e hanno marciato per le strade gridando slogan anti-governativi. 15 persone sono state fermate dalla polizia.

Igor Yak Dagli immagini si vede migliaia di persone... Bravi. 0

