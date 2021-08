https://it.sputniknews.com/20210806/antitrust-multa-da-11-milioni-a-poste-italiane-per-abuso-di-dipendenza-12405687.html

Antitrust, multa da 11 milioni a Poste Italiane per abuso di dipendenza

La sanzione è riferita ad un comportamento scorretto rilevato in riferimento al biennio 2012-2013. 06.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-06T11:12+0200

Poste Italiane è stata multata per una cifra superiore a 11 milioni di euro dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.L'accusa nei confronti della società è quella di abuso di dipendenza economica, riferita al periodo 2012-2013.In questo arco temporale, spiega l'Antitrust nella propria sentenza, "la società ha adottato un insieme di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ha tenuto condotte abusive che hanno prodotto un consistente squilibrio nel rapporto negoziale con Soluzioni S.r.l.", una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli.Secondo l'Antitrust, dunque, "Poste Italiane ha ostacolato il corretto svolgimento del gioco concorrenziale nel mercato di riferimento, perché con la sua condotta abusiva ha escluso un operatore che avrebbe potuto sia prestare la propria attività a favore di operatori postali alternativi sia costituire un potenziale vincolo concorrenziale a livello locale".

