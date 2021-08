https://it.sputniknews.com/20210806/afghanistan-talebani-entrano-nel-capoluogo-di-jowzjan-scontri-in-corso-12411481.html

Afghanistan: talebani entrano nel capoluogo di Jowzjan, scontri in corso

Afghanistan: talebani entrano nel capoluogo di Jowzjan, scontri in corso

I militanti del movimento radicale Talebani* sono entrati a Sheberghan, capoluogo della provincia settentrionale afghana di Jowzjan. Proseguono gli scontri... 06.08.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto dichiarato da fonti proprie del canale tv ToloNews, nella città i talebani hanno appiccato il fuoco a casa del maresciallo ed ex vicepresidente del Paese, Abdul Rashid Dostum.Un funzionario dell'amministrazione locale ha confermato all'agenzia Xinhua che i militanti sono entrati in città e ha fatto notare che gli scontri proseguono.Il ministero della Difesa dell'Afghanistan ha comunicato che nelle battaglie in periferia della città sono stati eliminati 40 talebani e 15 sono stati arrestati. I militari dell'esercito governativo hanno sequestrato armi e munizioni.Allo stesso tempo, un portavoce dei Talebani ha dichiarato che i militanti del movimento, presumibilmente, hanno occupato il quartier generale della polizia di Sheberghan, controllano la casa del maresciallo Dostum e il porto Andkhoy, situato a 100 metri di distanza dall'ufficio del governatore.In Afghanistan prosegue uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato vasti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.Nel 2020, i funzionari di Washington e i talebani hanno firmato a Doha il primo, in 18 anni di guerra, accordo di pace. Il documento prevede il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan entro 14 mesi e l'avvio di un dialogo con le forze afghane, dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri. Tuttavia, per ora tali negoziati non stanno avendo successo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri paesi

