https://it.sputniknews.com/20210805/xi-jinping-questanno-la-cina-fornira-al-mondo-2-miliardi-di-vaccini-anti-covid-12398007.html

Xi Jinping: quest'anno la Cina fornirà al mondo 2 miliardi di vaccini anti-COVID

Xi Jinping: quest'anno la Cina fornirà al mondo 2 miliardi di vaccini anti-COVID

Nel 2021 la Cina fornirà al mondo due miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus e stanzierà 100 milioni di dollari per il meccanismo internazionale... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T20:01+0200

2021-08-05T20:01+0200

2021-08-05T20:01+0200

mondo

politica

economia

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12397615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45e04066a8019d938919ded8f4400875.jpg

"La Cina continuerà a fare tutto il possibile per aiutare i paesi in via di sviluppo a combattere l'epidemia. La Cina farà ogni sforzo per fornire al mondo due miliardi di dosi del vaccino entro la fine di quest'anno", ha dichiarato Xi Jinping in un messaggio scritto al Forum internazionale sulla cooperazione per i vaccini contro il COVID-19.Xi Jinping ha anche affermato che la Cina ha deciso di donare 100 milioni di dollari al progetto COVAX per la distribuzione del vaccino contro il coronavirus ai paesi in via di sviluppo.COVAXCOVAX è un meccanismo internazionale, lanciato con la partecipazione di OMS, GAVI Alliance, e CEPI (Coalizione internazionale per le innovazioni in materia di preparazione alla lotta contro le epidemie), che supporta la creazione di nuove capacità produttive e acquista preparati. Il programma COVAX prevede che i paesi ad alto reddito paghino per l'acquisto di vaccini, sovvenzionando così i cosiddetti stati finanziati.A luglio, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina ha fornito ai paesi in via di sviluppo oltre 500 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus e che, nei tre prossimi anni, Pechino stanzierà 3 miliardi di dollari in aiuti umanitari per i paesi in via di sviluppo, per fronteggiare le epidemie e favorire la ripresa dello sviluppo socio-economico.

https://it.sputniknews.com/20210804/germania-inviera-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-i-vaccini-astrazeneca-ordinati-in-precedenza-12382513.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, economia, coronavirus