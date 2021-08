https://it.sputniknews.com/20210805/via-libera-del-cdm-al-nuovo-decreto-sul-green-pass-obbligo-per-i-docenti-pena-la-sospensione-12401169.html

Via libera del Cdm al nuovo decreto sul green pass: obbligo per i docenti pena la sospensione

Certificazione richiesta anche per gli studenti universitari e sui mezzi a lunga percorrenza. La Dad sarà "una deroga", la scuola riparte in presenza e con le... 05.08.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sul green pass che entra in vigore da settembre. Intanto, da domani entra in vigore il decreto di luglio che prevede il green pass per ristoranti al chiuso, palestre, piscine e musei.Speranza: ok è vittoria del PaeseIl ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato in conferenza stampa che il provvedimento sul green pass è stato approvato all'unanimità in Cdm. Il premier Draghi ha lasciato spazio ai ministri in conferenza per la complessità del decreto, ha spiegato la portavoce.Speranza ha aggiunto che "ancora per un mese e mezzo, anche senza green pass sarà possibile accedere nei locali al chiuso, nei treni, negli aerei, a scuola, nelle università, con il semplicecertificato vaccinale o con il tampone negativo. Diamo tempo alle persone di organizzarsi".Ma se anche il tampone non venisse fatto, allora, "è prevista una cosa molto chiara: il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata". Quindi scattano sospensione e mancata retribuzione.Ecco i dettagli del nuovo testoIl testo del decreto è diviso in 10 articoli. Il primo è dedicato alla scuola e stabilisce le lezioni in presenza, con obbligo di mascherina, tranne sotto i sei anni.Nel testo votato in Cdm è previsto che i docenti si dotino di green pass e coloro che si rifiuteranno saranno sanzionati: "Il mancato rispetto delle disposizioni èconsiderata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunquedenominato".Dall’1 settembre il green pass sarà obbligatorio su navi e traghetti interregionali, esclusi quelli che operano nello Stretto di Messina.Inoltre, dovrà essere esibito sui treni Intercity e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni.Nessun obbligo per i trasporti locali, dove la capienza viene aumentata dal 50% all’80%.La quarantena per i vaccinati scende da 10 a sette giorni.Potranno richiedere il green passa anche gli italiani vaccinati all’estero.I clienti degli hotel che intendono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso delle stesse strutture non dovranno usare il green pass.Per gli eventi sportivi all'aperto "è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro".

raus jUEde Non c'è più niente da dire: siamo di fronte ad una associazione a delinquere di super colletti bianchi che sta distruggendo una nazione e il suo popolo. Possiamo confidare solo in un colpo di stato delle forze armate e di polizia e in una milizia di ardimentosi cittadini che facciano il lavoro sporco, ovvero eliminare i traditori. Sono convinto che in autunno comincerà la guerra civile (magari seguendo a ruota i francesi). 0

