Vaccini in Italia, superato il traguardo di 70 mila dosi somministrate

Il 62% della popolazione con più di 16 anni ha completato il ciclo di immunizzazione. Intanto domani scatta l'obbligo del green pass per ristoranti al chiuso... 05.08.2021, Sputnik Italia

La campagna di vaccinazione nazionale ha superato la soglia di 70 mila inoculazioni di vaccino contro il Covid-19, tra prima e seconda dose, secondo il report di Aifa aggiornato alla mattina di giovedì 5 agosto. Sono infatti 70.126.104 le dosi di vaccino somministrate su 73.984.946 consegnate. In particolare sono state consegnate 51.713.224 Pfizer/BioNTech, 8.286.751 Moderna, 11.975.379 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.592 Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 33.485.151, ovvero il 62% della platea, di cui 1.363.181 con il vaccino monodose. Negli ultimi sette giorni la media giornaliera di dosi somministrate si è sensibilmente ridotta, portandosi da cinque giorni consecutivi al di sotto di 500 mila dosi giornaliere. Mercoledì sono state somministrate 415.579 dosi. Green PassDa domani scatta l'obbligo del certificato verde per alcune attività al chiuso. Per oggi pomeriggio è prevista la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi con i vertici del Cts per definire le linee guida. Tra i nodi da sciogliere quello della vaccinazione del personale scolastico, per permettere a settembre la ripartenza in classe delle lezioni.Dal 6 agosto il lasciapassare servirà per accedere ai ristoranti al chiuso, musei, palestre, piscine, spettacoli aperti al pubblico, partecipazione a cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, visite ai centri di residenza sanitaria assistenziale o altre strutture, spostamenti tra regioni di diversi colori.

raus jUEde Ormai sono numeri realmente dati a caso. Nel sito del sole 24 si danno tre fasce di rilevazione dei vaccinati, ovvero alle 17,00, alle 21,00 e alle 06,00. Se si osservano i dati rilasciati, si noterà che la prima fascia (06 - 17) è di gran lunga la meno frequentata: eppure le analisi uno se le fa al mattino, di solito). La seconda fascia di sole quattro ore (17,00 - 21,00) raddoppia abbondantemente i dati della prima fascia (evidentemente il vaccino per l'italiano è un happy hour), per poi arrivare al boom notturno (dove evidentemente gli italiani organizzano con la vaccinazione l'uscita notturna). Per me siamo ormai ai piedi di Pilato con la disinformazione su virus e vaccini. 0

