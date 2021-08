https://it.sputniknews.com/20210805/tokyo-2020-jacobs-risponde-ai-dubbi-degli-americani-scetticismo-non-mi-tocca-assolutamente-12391626.html

Tokyo 2020, Jacobs risponde ai dubbi degli americani: "Scetticismo non mi tocca assolutamente"

Il campione olimpico dei 100 metri piani è stato accusato, in maniera velata, di aver assunto sostanze dopanti. 05.08.2021, Sputnik Italia

Al termine della batteria di qualificazione della staffetta 4x100 uomini, Marcell Jacobs ha commentato le velate accuse di doping rivoltegli da alcuni media anglosassoni in seguito al grande trionfo nella finale dei 100 metri piani.Impossibile, poi, non parlare della sua medaglia d'oro, conquistata in una gara storica per l'atletica e lo sport italiano nel suo complesso:"Ci sto dormendo. Me la tengo nel letto e ogni tanto mi giro e la ammiro", ha affermato il campione olimpico."Io negli USA? In Italia mi trovo benissimo"Jacobs ha quindi voluto escludere, in maniera anche piuttosto categorica, la possibilità di un trasferimento negli Stati Uniti.Staffetta 4x100 in finaleE dopo il successo nella finale individuale, ora Marcell cercherà di sospingere in avanti anche la staffetta 4x100, composta dallo stesso Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu, e che nelle scorse ore si è qualificata per la finale olimpica di categoria, facendo segnare anche il record italiano:

