Tokyo 2020, Greg Paltrinieri fa il bis! E' bronzo nella 10 km in acque libere

Dopo l'argento negli 800 stile libero, arriva un altra medaglia olimpica per Greg Paltrinieri. 05.08.2021, Sputnik Italia

Con una prestazione superlativa, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la sua seconda medaglia in questi Giochi olimpici di Tokyo 2020Il nativo di Carpi, stupendo tutti, è riuscito a mettersi al collo il bronzo nella prova valida per i 10 km in acque libere, superato sul traguardo soltanto dal tedesco Florian Wellbrock e dall'ungherese Kristof Rasovszky.Un risultato, anche questo, decisamente impronosticabile alla vigilia della manifestazione nipponica, soprattutto se si considera la mononucleosi che ha colpito il campione azzurro nel mese di giugno, ovvero nella parte clou della preparazione preolimpica.La garaUna 10 km in acque libere sostanzialmente dominata dal teutonico Wellbrock, che già dalle prime battute è riuscito ad andare in fuga solitaria, con un gruppetto di pochi nuotatori, tra cui Paltrinieri e Razovszky, ad inseguire.Il carpigiano è bravo a gestire le proprie forze, facendo sfogare tutti gli altri uomini in lizza per un posto sul podio, per poi approfittare di un momento di debolezza dei redivivi Kynigakis e Roditi, per piazzare l'accelerazione decisiva.Con Wellbrock ormai imprendibile e netto vincitore con oltre 25'' di scarto, sono proprio Paltrinieri e Rasovszky a giocarsi il secondo e il terzo posto , con l'ungherese che dimostra di averne però ancora, riuscendo così a regolare Greg allo sprint.Il medagliere azzurroCon il bronzo di Paltrinieri, a cui si va ad aggiungere anche l'ottimo argento di Manfredi Rizza nella sprint 200 m in canoa, sale a 32 medaglie il bottino della spedizione azzurra a Tokyo 2020.Nel complesso, sono 32 le medaglie italiane, con sei ori, dieci argenti e sedici bronzi.

Lucio LucMar Prima cosa, si chiama Gregorio, non Greg. In secondo luogo, in italiano si scrive "un'altra medaglia" non come avete scritto voi "un altra medaglia". 0

