Tokyo 2020, canoa: Manfredi Rizza argento nella 200 m sprint

Il canottiere di Pavia ha chiuso ad appena 25 millesimi di secondo dalla medaglia d'oro. 05.08.2021, Sputnik Italia

Ancora una medaglia per la spedizione azzurra alle olimpiadi di Tokyo 2020. A conquistarla è Manfredi Rizza nella canoa, specialità 200 metri sprint.L'italiano è andato a conquistare un ottimo argento, chiudendo in seconda posizione la propria gara, in un finale al fotofinish.Appena 45 millesimi di secondo il distacco dal vincitore, l'ungherese Sandor Totka, mentre il bronzo va al britannico Liam Heath.L'atleta pavese è stato protagonista di un'ottima partenza, che gli permette di portarsi a casa un prestigioso risultato, lottando alla pari con alcuni dei migliori della specialità.Sale a 32 il bottino delle medaglie conquistate dall'Italia a Tokyo 2020, con un totale di sei ori, dieci argenti e sedici bronzi.

