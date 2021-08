https://it.sputniknews.com/20210805/tokio-2020-ciclismo-elia-viviani-vince-il-bronzo-nellomnium-12394862.html

Tokio 2020, ciclismo: Elia Viviani vince il bronzo nell'Omnium

Dopo l'oro alle olimpiadi di Rio 2016, il portabandiera azzurro conquista il terzo posto in Giappone, dopo il britannico Walls e il neozelandese Stewart. 05.08.2021, Sputnik Italia

Il ciclismo azzurro continua a riservare grandi emozioni ai giochi di Tokio 2020. Dopo l'oro di Ganna, Lamon, Milan e Consonni, vinto ieri nell'inseguimento a squadre, Elia Viviani conquista il bronzo nell'Omnium grazie ad una incredibile rimonta. A sei anni dalla medaglia d'oro ai giochi di Rio de Janeiro, il corridore veronese si riconferma sul podio olimpico, vicinissimo a chiudere al secondo posto dopo un inizio poco incoraggiante. Nella prima gara arriva al tredicesimo posto lo scratch con 16 punti, per arrivare ottavo nella seconda frazione di gara, la corsa a tempo. La straordinaria rimonta arriva nella terza prova, la gara ad eliminazione, dove si classifica primo, davanti a Walls e allo svizzero Schir, con 82 punti totali e sesto posto in classifica generale.. Nell'ultima e decisiva prova, la corsa a punti Viviani attacca fino all'ultimo, sfiorando l'argento, ma deve arrendersi davanti a Walls, che vince l'oro, e Stewart. La vittoria di Elia Viviani arriva il giorno dopo lo storico oro del team di ciclisti azzurri Ganna, Lamon, Milan e Consonni, che ha battuto il record che il quartetto aveva segnato il giorno prima nella semifinale dell'inseguimento a squadre. Con il podio di Viviani sono in tutto 35 le medaglie ottenute dagli atleti italiani ai giochi olimpici Tokio 2020, tra cui sette ori. L'Italia è l'ottavo Paese nel medagliere olimpico.

