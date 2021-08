https://it.sputniknews.com/20210805/sport-al-chiuso-patuanelli-aumentata-la-capienza-al-35-12402506.html

Sport al chiuso, Patuanelli: aumentata la capienza al 35%

Al termine del Consiglio dei ministri il ministro Patuanelli ha annunciato che per gli sport al chiuso sarà aumentata la capienza al 35%. 05.08.2021, Sputnik Italia

Per tutti gli sport al chiuso aumentata al 35% la capienza negli stadi. Questo l'annuncio dato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli dopo la conclusione del Consiglio dei ministri."Ringrazio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del Governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impianti sportivi" ha affermato il sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Quest'ultima ha poi aggiunto che si tratta di uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri con i Presidenti di FederCalcio, FederBasket e FederVolley e con i vertici delle Leghe di calcio, pallacanestro e pallavolo.Insieme all'aumentata capienza, è stata approvata una norma che demanda la definizione delle modalità di assegnazione dei posti, alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro per gli eventi sportivi all’aperto e le linee guida che saranno emanate dal Dipartimento per lo Sport.Presidente Serie A: "Un passo avanti verso l'obiettivo degli stadi pieni""La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal Covid-19" ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

