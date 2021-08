https://it.sputniknews.com/20210805/russia--uzbekistan-esercitazioni-militari-congiunte-al-confine-con-lafghanistan-12395549.html

Russia-Uzbekistan: esercitazioni militari congiunte al confine con l'Afghanistan

Russia-Uzbekistan: esercitazioni militari congiunte al confine con l'Afghanistan

Le truppe russe e uzbeche hanno preso parte alle esercitazioni militari congiunte che si sono svolte presso il poligono Termez al confine tra Uzbekistan e... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T13:48+0200

2021-08-05T13:48+0200

2021-08-05T13:53+0200

multimedia

afghanistan

video

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12395339_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_e0ff18a045d9e8c7f65633cc0b93e20a.jpg

Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze speciali russe e uzbeche hanno partecipato alle esercitazioni militari congiunte svoltesi nel campo di addestramento di Termez nell'Uzbekistan meridionale, al confine con l'Afghanistan.Le truppe si sono esercitate nello svolgimento di azioni diversive nelle retrovie di potenziali nemici, avvistando e distruggendo quello che era stato individuato nell'ambito dell'esercitazione come il campo base delle formazioni di miliziani.Circa 1.500 militari di entrambi i paesi sono stati coinvolti nell'esercitazione congiunta nel poligono di Termez.Le esercitazioni sono state organizzate sullo sfondo dell’intensificazione delle tensioni in Afghanistan, dove continua l’avvanzata dei talebani*, che affermano di controllare oltre l'85% del territorio del Paese, così come il 90% delle aree di confine. Il governo afghano però respinge queste affermazioni considerandole propaganda. *i talebani sono un'organizzazione terroristica illegle in Russia ed in altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210804/wsj-5000-prigionieri-di-guerra-liberati-in-afghanistan-sotto-pressione-usa-12378535.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, afghanistan, video, difesa