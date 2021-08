Roghi in Sardegna e Sicilia, Cingolani: “Il 57,4% degli incendi sono stati dolosi”

https://it.sputniknews.com/20210805/roghi-in-sardegna-e-sicilia-cingolani-il-574-degli-incendi-sono-stati-dolosi-12400115.html

L’informativa del ministro per la Transizione ecologica sull’emergenza: c’è un problema di manutenzione e di cultura. 05.08.2021, Sputnik Italia

Bruciano migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea e come ogni estate si fa la conta dei danni. In Aula alla Camera il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha dato i dati sulle ultime emergenze dei roghi in Sardegna e Sicilia.Secondo quanto riportato da Cingolani “il 13,7% non è intenzionale, e quindi sono colposi per mancanza di cultura”.Un altro dato cruciale è stato riportato dal ministro: “Siamo già oltre il 70% di incendi che è responsabilità nostra e che incide su un sistema predisposto" dal punto di vista climatico e "meno del 2% sono di origine naturale".Secondo Cingolani "siamo più vulnerabili e poi c'è un problema di manutenzione e di cultura. La manutenzione è fondamentale" ed è importante "l'installazione di sensoristica, droni e tecnologie di sorveglianza per prevenire le minacce alle specie e all'habitat".I numeri dei roghiIl ministro ha riferito i dati di Legambiente sul 2020 sottolineando che "il 55% degli incendi colposi e dolosi è concentrato su 4 regioni: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia".Numeri su cui Cingolani chiede di riflettere: "Quello che è preoccupante è la variazione rispetto al 2019. I reati sono infatti aumentati dell'8% e la superficie boscata e non boscata bruciata è aumentata del 18%, cioè un quinto in più”.La situazione nelle IsoleNel corso dell’informativa, Cingolani ha dichiarato che in Sardegna “tra 24 e il 26 luglio ci sono state 800 persone evacuate. L'area bruciata, ad una prima stima, è di oltre 10mila ettari. Quindi è stato un evento catastrofico".In Sicilia, intanto, si contano numerosi incendi nelle province di Messina e Palermo e nelle catene delle Madonie e dei Nebrodi.Dall’alba sono a lavoro otto Canadair che lottano con l’avanzare delle fiamme a causa dei venti di scirocco.

