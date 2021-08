https://it.sputniknews.com/20210805/reggio-emilia-fuggita-zebra-da-un-allevamento-ora-in-azione-anche-un-drone-12398598.html

Nel primo pomeriggio di oggi una zebra, fuggita da un allevamento nella provincia di Regio Emilia, è stata avvistata dai carabinieri forestali per poi scappare... 05.08.2021, Sputnik Italia

La zebra, Achille, un maschio di un anno e cinque quintali di peso, è fuggita ieri da un allevamento di Rivalta gestito da un veterinario ed ora carabinieri forestali e polizia locale si sono mobilitati per ritrovare l'animale."Essendo un veterinario sono appassionato di animali e ne ho di diversi tipi. Avere una zebra è sempre stato il mio sogno così, quando mi si è presentata l’occasione, non ho esitato. Ho acquistato regolarmente Achille da un venditore a Roma e l’ho messo nel recinto insieme ad altri animali che già avevo: dei pony, degli alpaca, delle caprette" ha raccontato il veterinario e proprietario, Marco Bonacini, alla Gazzetta di Reggio Emilia.Nel pomeriggio l’animale è stato visto in località Ghiardo di Bibbiano dai forestali, ma poi ha attraversato la strada ed è nuovamente sparito. Sul posto la polizia locale sta cercando di localizzarlo tramite l'uso di un drone per perlustrare l'area dall'alto.

