Parma, operaio di 53 anni muore in cantiere travolto da una ruspa

Parma, operaio di 53 anni muore in cantiere travolto da una ruspa

Secondo i dati INAIL sono 538 gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nei primi sei mesi del 2021. Il caso di Parma avviene ad un giorno dalla morte di... 05.08.2021, Sputnik Italia

Un operaio di 53 anni è morto giovedì sera durante il turno di lavoro, travolto da una ruspa in retromarcia in un cantiere dell'autostrada A15 di Parma. L'operaio, residente in provincia di Reggio Emilia, era dipendente di una ditta edile del modenese.Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l'uomo è finito schiacciato sotto una macchina asfaltatrice, mentre lavorava alla manutenzione del cantiere per la realizzazione della Tibre, l'autostrada Tirreno-Brennero. Sulle dinamiche dell'incidente sta indagando la procura di ParmaSolo un giorno prima, una donna di 41 anni è morta in un terribile incidente di fabbrica, mentre lavorava alla fustellatrice, in una fabbrica di cartoni per alimenti in provincia di Modena. Laila El Harim è rimasta incastrata nel macchinario. Lascia il compagno e una bimba di 4 anni. I dati INAIL sul 2021 Nel primo semestre del 2021 l'INAIL ha registrato 538 vittime di incidenti sul posto di lavoro. Il dato è in lieve diminuzione rispetto ai 570 lavoratori morti nello stesso periodo dell'anno precedente. Mentre viene registrata una diminuzione dei casi mortali nel Nord-Ovest, che passano da 213 a 128, aumentano le vittime tra i giovanissimi di età compresa fra i 20 e 29 anni (6 decessi in più) e fra i 40 e i 54 casi (28 in più).

